Mulher achou que estava milionária depois de conferir jogoReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/01/2025 12:29 | Atualizado 02/01/2025 12:45

Uma técnica de enfermagem teve um momento de frustração após achar ter ganho o prêmio de R$ 600 milhões na Mega da Virada em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O caso foi compartilhado nas redes sociais e viralizou.

O sorteio da Mega da Virada foi realizado na noite da última terça-feira (31). No dia, Josiane Bittencourt estava de plantão no hospital municipal. Ela entrou em um bolão e, ao checar com os colegas de trabalho se havia sido premiada, o grupo achou que bastava que os números sorteados na Mega-Sena estivessem no bilhete.

No vídeo, publicado pela médica Nathália Dal-Ros, a mulher chora e pula de alegria com colegas, acreditando que tinha levado a bolada. Mas o que ela não sabia era que todos tinham conferido os números do jeito errado. Ela até acertou as seis dezenas sorteadas, mas em jogos diferentes.

"Pena que olhamos a ordem errada. Mas valeu a descarga de adrenalina", escreveu a médica na legenda da publicação. Até o momento, o vídeo já possui mais de 1,7 milhão de visualizações e 87,5 mil curtidas.

O "cartão premiado" que aparece no vídeo contém vários jogos: cada linha, sequência de números na horizontal, corresponde a um jogo. Para ganhar, é necessário acertar seis números no mesmo jogo – ou seja, com todos na mesma linha - diferentemente de como aparece no cartão da Josiane.

Nathália Dal-Ros conta que foi o irmão da técnica de enfermagem quem jogou o balde de água fria. Segundo a médica, Josiane saiu do plantão, mas voltou depois que o irmão, que havia ido buscá-la, deu a explicação.

"O irmão disse que não era assim que ganhava e ela retornou (ao trabalho), disse.

Ganhadores



01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. No total, oito apostas dividiram o prêmio recorde de 635,4 milhões. Nenhum dos ganhadores é do Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram:

Os vencedores são: dois de Brasília (DF), um de Nova Lima (MG), dois de Curitiba (PR), um de Pinhais (PR), um de Osasco (SP) e outro de Tupã (SP).

O prêmio total de R$ 635.486.165,38 milhões foi o maior da história do concurso. Na faixa dos cinco acertos, 2.201 apostas fizeram a quina e vão levar R$ 65.895,79, cada. Já a quadra teve 190.779 ganhadores e cada um vai levar R$ 1.086,04.