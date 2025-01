Trabalho de resgate nas áreas alagadas em Peruíbe começou na quarta-feira - Defesa Civil-SP/Divulgação

Publicado 09/01/2025 11:55 | Atualizado 09/01/2025 19:50

O município de Peruíbe, no litoral paulista, tem ao menos 300 desabrigados, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A remoção das pessoas de áreas de risco começou na quarta-feira, 8, e seguiu durante a madrugada desta quinta-feira, 9. Equipes da Polícia Ambiental auxiliaram na remoção das famílias.



Por volta das 6h30 desta quina, a Defesa Civil informou que voltou a chover de forma consistente com intensidade moderada no município e que na hora anterior já havia registrado 33 milímetros (mm) de chuva. Os acumulados nas 24h anteriores já somavam 244 mm.



No bairro Caraguava, por conta dos pontos de alagamentos, 17 pessoas chegaram a ficar isoladas, mas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Os bairros Vila Erminda, Araminguava, Venessa, Ribamar, Jardim das Flores e Nova Itariri também registraram alagamentos, atingindo moradias. Os desabrigados foram encaminhados para o abrigo temporário localizado na Vila Romar.



Ubatuba

De acordo com a Defesa Civil Municipal, chuva de alta intensidade acompanhada por rajadas de vento atingiu o município de Ubatuba.



Houve o extravasamento do Rio Angelin e Ubatumirim, diversos pontos de alagamentos, inundações e quedas de árvores nos bairros Perequê-Açu, Centro, Camburi e Ubatumirim. Até o momento, não há registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.