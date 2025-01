Homem compartilhava o material em plataformas digitais - Divulgação

Goiás - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (9), por filmar relações sexuais com mulheres sem consentimento e lucrar com isso. O caso aconteceu em São Simão, no interior de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, após o ato sexual ser gravado, ele divulgava o conteúdo íntimo em plataformas digitais. Os agentes investigam os ganhos financeiros que ele tinha com os compartilhamentos e visualizações.

O fato foi descoberto pela polícia depois que uma das vítimas teve sua identidade divulgada em um dos vídeos e denunciou o ocorrido. Após investigações, tomou-se conhecimento de que outras mulheres, com quem o investigado se relacionou, também tiveram conteúdos íntimos gravados e vazados.

Falsos medicamentos emagrecedores

Durante as investigações, a polícia tomou conhecimento de que o homem também atuava na falsificação de medicamentos emagrecedores. Para isso, ele contava com o apoio de um amigo que é personal trainer na cidade.

Por conta disso, em conjunto com a prisão preventiva pelos crimes de registro e divulgação não autorizada dos atos sexuais, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois deles nas duas residências do investigado e um mandado de busca e apreensão na residência do personal trainer.



Durante o cumprimento da busca e apreensão, foram encontradas diversas cápsulas para fabricação de suplementos alimentares, além de material, como chá verde, gengibre, entre outros, além de uma encapsuladora, seladora, recipientes para comercialização das cápsulas e lacres.

Com isso, também foi cumprida prisão em flagrante pelo crime de falsificação de suplementos.

