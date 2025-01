Local onde as vítimas foram assassinadas em Recife - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2025 10:27

Sete homens foram mortos a tiros numa chacina na comunidade do Alto do Reservatório, localizada no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, na madrugada deste domingo (12). De acordo com a Polícia Civil, seis das vítimas foram assassinadas em um beco e a sétima em uma casa.

O delegado Ivaldo Pereira, gestor da Diretoria Integrada Especializada (Diresp), afirmou que a principal hipótese para o crime está relacionada a uma disputa pelo tráfico de drogas na região.

"A linha [de investigação] mais forte, até o momento, é realmente relacionada a uma disputa pelo tráfico de drogas no local. Então, a gente precisa aprofundar as investigações para saber se essa linha se confirma ou não", explicou.

As vítimas foram identificadas como Valdeci Sebastião da Silva, de 51 anos; Cláudio José da Silva, de 43 anos; Luiz Fernando da Silva Barbosa, de 25 anos; Silvano José da Silva, de 43 anos; Luiz Herculano Alves Filho, de 39 anos; José Carlos Gomes Bezerra, de 36 anos, e Cleiton José Bento de 41 anos.

De acordo com o gestor da Diresp, os homens estavam reunidos no local, consumindo álcool e drogas, quando criminosos fortemente armados chegaram em dois veículos.

"As sete pessoas assassinadas estavam dentro desse imóvel consumindo, segundo informações, drogas, álcool e o que a gente chama de pó virado, quando indivíduos chegaram em dois veículos, entraram nessa residência e passaram a realizar disparos", detalhou o delegado.

No local do crime, a polícia encontrou munições de vários calibres, além de alguns objetos que indicavam o consumo de drogas.

Ainda segundo Pereira, outras pessoas que estavam no local e também seriam alvos do ataque conseguiram fugir. "Nem todos eram alvos. Inclusive, pessoas que seriam alvos teriam saído anteriormente da casa, e talvez o dano fosse até maior", destacou.

A Polícia Militar reforçou a segurança na área, e as investigações continuam em andamento para identificar os suspeitos e esclarecer os detalhes do caso.