Ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa para apresentação dos resultados do Enem 2024Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 13/01/2025 14:59

O Ministério da Educação divulgou as datas do Prouni e Fies, nesta segunda-feira (13). Os prazos, no entanto, ainda não são oficiais, já que não há edital publicado. Em coletiva de imprensa, o ministro Camilo Santana se comprometeu a cumprir as datas.

"Com o Prouni, a previsão, e aqui eu estou colocando que nós vamos procurar cumprir estas datas, mas ainda não temos edital publicado, é que estará aberto três dias depois do encerramento do Sisu. Será oficializada esta data, em breve, com a publicação do edital", afirmou Santana.

O Sisu, que permite o ingresso de alunos em universidades federais com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já tem datas confirmadas . As inscrições terão início em 17 de janeiro e estarão abertas até 21 de janeiro. De acordo com o Ministério da Educação, o processo seletivo terá uma única etapa. Os candidatos poderão se inscrever em até duas opções de vagas. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso

As notas do Enem foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (13), na Página do Participante do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade), em instituições de educação superior privadas. Já o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é uma ação do Governo Federal destinada a financiar a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos. O programa financia até 100% do valor dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino com adesão ao Fundo.

Confira as previsões de datas do Prouni e Fies

Prouni 2025

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada: 26 de fevereiro

Segunda chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março

Fies 2025



Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Início da convocação da lista de espera: 25 de fevereiro