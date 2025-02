Cinco pessoas foram presas por golpes aplicados contra mais de 100 mulheres - Divulgação/PCGO

Publicado 03/02/2025 11:54

Goiânia - Cinco pessoas foram presas em Goiânia, capital de Goiás, por aplicar golpes em mais de 100 mulheres, se passando por funcionários de uma suposta agência de modelos. As prisões aconteceram neste domingo (2).

De acordo com a Polícia Civil, os golpistas aliciavam as vítimas através de redes sociais. Eles diziam que elas participariam de uma propaganda de cosméticos. A maioria das mulheres tinha entre 40 e 60 anos, mas algumas adolescentes também foram enganadas.

Os investigados prometiam cachês de R$ 3 mil e um percentual dos lucros da marca com o produto que elas estivessem vinculando a imagem.

Quando chegavam ao local combinado, as vítimas tiravam fotos e se maquiavam. Mas no fim da reunião, eram surpreendidas com a notícia de que precisavam comprar um kit da marca para seguir no processo.

As mais de 100 mulheres que caíram no golpe pagaram entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. A mercadoria nunca foi entregue na residência delas, de acordo com o prometido. Elas eram das cidades goianas de Goiânia e Anápolis, além de Brasília, no Distrito Federal, e São Paulo-SP.

Os presos foram levados para a 1ª DRP (Goiânia). Eles irão responder por estelionato qualificado e associação criminosa.