Gustavo Rodrigues deu entrevista para emissoras de televisão após a repercussão do caso - Reprodução/SBT

Publicado 05/02/2025 09:34 | Atualizado 05/02/2025 09:36

Distrito Federal - Um jovem de 19 anos de Taguatinga, no Distrito Federal, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Gustavo Rodrigues, no entanto, não possui filhos e acabou detido por um erro da Justiça.

Ele foi capturado em casa na terça-feira (28) e só foi liberado na quarta-feira (29), durante a audiência de custódia. O jovem ficou cerca de 27 horas preso injustamente.

O caso que motivou a prisão de Gustavo é de 2017, quando ele tinha apenas 12 anos. O ocorrido teria acontecido em São Paulo, com mandado expedido em Minas Gerais e cumprido no Distrito Federal.

A Justiça ainda tenta entender o erro que acabou culminando com a prisão do rapaz. O DIA entrou em contato com o Conselho Nacional de Justiça para mais esclarecimentos.

O órgão informou que "a Corregedoria Nacional de Justiça foi informada sobre o caso esta manhã (5/2) e abrirá procedimento administrativo para apurar conduta dos magistrados. O CNJ reconhece a gravidade do ocorrido e ressalta a importância da audiência de custódia, implementada em todo Brasil pelo próprio CNJ, na reparação imediata do erro".

A Defensoria Pública do Distrito Federal também foi procurada para esclarecer o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

Policiais zombaram da situação

Ainda segundo a matéria do veículo local, depois de ter sido capturado, Gustavo afirmou aos policiais que não tinha filhos e que, por isso, não poderia ser preso por aquele crime.

Zombando da situação, os agentes teriam dito que ele seria preso e que descobriria ter um filho. A mãe da vítima foi alertada por vizinhos e contatou um advogado no mesmo dia só para defender o jovem.

Gustavo afirmou não ter recebido um pedido de desculpas da Justiça e ainda espera uma reparação pelo ocorrido.