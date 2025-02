Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas - Reprodução

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas

Publicado 05/02/2025 16:52 | Atualizado 05/02/2025 19:36

Uma turista de 26 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis no Centro Histórico de Salvador, na tarde desta quarta-feira (05). O local histórico já lidava com dificuldades estruturais há anos.

A vítima fatal foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, turista de 26 anos do estado de São Paulo. Ainda não há informações sobre a identidade das outras vítimas. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todos com ferimentos leves.

Um vídeo feito por testemunhas mostrou os escombros após o desabamento. O espaço de reunião dos fiéis ficou tomado por destroços, como a madeira que cobria o telhado. Assista a seguir.



Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas com a queda do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no centro histórico de Salvador, na tarde desta quarta-feira (5).



Destroços após o desabamento Defesa Civil de Salvador

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil de Salvador estão no local, que já foi isolado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o espaço, que também passará por perícia.

Quem era a vítima que morreu?



Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, passeava no local com o namorado e um casal de amigos.

A jovem estudou na Escola Superior de Propagando e Marketing (ESPM) e hoje trabalhava em uma multinacional de alimentos. Nas redes sociais, Giulia compartilhava viagens, aniversários e fotos com os amigos.

O corpo da jovem foi retirado por volta das 16h50 por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML).



Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, morreu após o desabamento Reprodução/Facebook