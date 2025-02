Veículo estava na Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, Zona Norte da cidade - Reprodução/TV Globo

Veículo estava na Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, Zona Norte da cidadeReprodução/TV Globo

Publicado 19/02/2025 10:11 | Atualizado 19/02/2025 10:13

Uma mulher, de 47 anos, identificada como Janaina de Souza Maia, morreu após ter o carro submerso devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na noite desta terça-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava na Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, Zona Norte.

De acordo com a corporação, um bombeiro tentou fazer a reanimação da vítima, mas o óbito foi confirmado no local. Os detalhes da causa da morte ainda não foram divulgados.

Janaina era mãe de uma menina, trabalhava como motorista de aplicativo e era moradora da Vila Zat, bairro próximo ao local do alagamento.

A Zona Norte foi uma das regiões mais afetadas pela chuva, que deixou vias totalmente alagadas e causou enchentes. As equipes da Secretaria de Subprefeituras da gestão Ricardo Nunes (MDB) dizem que estão investigando o que prejudicou a drenagem no local.



Segundo a pasta, a rede de drenagem superficial estava limpa. Técnicos municipais vão avaliar estruturas subterrâneas da Avenida Edgar Facó ainda nesta quarta-feira (19).

Janaina é a segunda motorista de aplicativo encontrada morta na cidade em menos de 20 dias. O outro caso aconteceu na região da Avenida Luís Inácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente, no primeiro dia de fevereiro. Na ocasião, um homem de 50 anos foi encontrado dentro do carro preso no alagamento na Rua Prece, travessa da Anhaia Mello, mas também não resistiu.