Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anos - Reprodução do Facebook

Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anosReprodução do Facebook

Publicado 25/02/2025 08:18

Rio - Conhecida por trabalhos em novelas como "A Indomada" (1997) e "Avenida Brasil" (2012), a atriz Amélia Bittencourt morreu aos 86 anos, na última sexta-feira (21), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa no Instagram.

"A atriz Amélia Bittencourt morreu, na última sexta-feira (21/2), aos 86 anos, deixando uma grande carreira no teatro, cinema e televisão", dizia a publicação, que relembrou alguns trabalhos da artista, que nasceu em Criciúma, Santa Catarina, e iniciou a carreira em 1957 no teatro.

"Na TV, atuou em novelas como 'A Indomada' (1997), 'Meu Bem Querer' (1998), 'Negócio da China' (2008), 'Avenida Brasil' (2012), 'Verdades Secretas' (2015) e 'Velho Chico' (2016). Seu último trabalho foi 'Filhos da Pátria', em 2017. No cinema, a atriz participou de filmes como 'Nosso Lar' e 'Um é Pouco, Dois é Bom'. O seu longo currículo nos palcos também inclui produções como 'A moratória', 'Vestido de noiva' e 'Bonitinha, mas ordinária'. Estará sempre em nossas memórias como uma grande representante da arte brasileira!", finaliza.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (@smculturasp)



Na mesma rede social, Jerônimo Bittencourt lamentou a morte da avó. "Vó Amélia faleceu ontem (sexta) enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver - descansa, vózinha".