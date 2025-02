Juca Paiva, Janja, Lula e Chico Paiva durante cerimônia de exibição do filme Ainda Estou Aqui - Ricardo Stuckert / PR

Juca Paiva, Janja, Lula e Chico Paiva durante cerimônia de exibição do filme Ainda Estou AquiRicardo Stuckert / PR

Publicado 25/02/2025 13:02 | Atualizado 25/02/2025 14:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dois netos de Eunice e Rubens Paiva para uma sessão do filme "Ainda Estou Aqui" no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (24). A cerimônia também contou com as presenças de ministros e outros integrantes do governo.