Cuidadora é investigada por quebrar braço e agredir criança com deficiência no DF - Reprodução/vídeo

Publicado 26/02/2025 09:40 | Atualizado 26/02/2025 09:58

Uma técnica de enfermagem está sendo investigada pela Polícia Civil por quebrar o braço e agredir uma criança de apenas dez anos, com deficiência, em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. Câmeras de segurança instaladas na casa da família da vítima registraram as agressões.

A menina tem a síndrome de Moebius, um distúrbio neurológico que afeta os nervos cranianos que controlam os músculos da face e dos olhos. A condição leva à deficiência motora do rosto, resultando em pouca expressividade facial. Além disso, a menina tem autismo nível quatro, e recebe atendimento domiciliar de cuidadoras.

Desde que nasceu, a vítima é assistida por atendimento domiciliar. Porém, as suspeitas de possíveis maus-tratos cometidos por uma das cuidadoras só surgiu há cerca de um mês, após uma médica da equipe alertar a mãe sobre o comportamento diferente da criança.

Com a desconfiança, câmeras de segurança foram instaladas no quarto da menina. Os flagrantes das agressões aconteceram entre a última quinta-feira (20) e sexta-feira (21), enquanto a vítima dormia. De acordo com a mãe da menina, a cuidadora viu o técnico instalando o equipamento.

Em uma das imagens, Fernanda Aparecida da Conceição Borges, de 25 anos, aparece puxando a criança pelo pescoço, e dando um soco nos joelhos dela. Depois, cobre o rosto da menina com um pano e, por fim, torce um dos braços dela, provocando uma fratura.



Em uma outra gravação, a mulher dá um tapa no rosto da menina. Em outro momento, puxa a orelha dela, e enche a boca dela de gases, até que ela não consiga fechar os lábios. "Ela fez isso para que minha filha não babasse, e não precisasse ficar limpando", comentou a mãe.



Na madrugada do dia 22, a mãe percebeu que o braço da filha estava inchado e vermelho, e acionou uma ambulância para levá-la ao hospital. Na unidade, a equipe médica constatou a fratura, e outras fraturas em diversas articulações do corpo, que já estavam se recuperando, indicando agressões anteriores.

Cuidadora é flagrada maltratando e quebrando o braço de criança com deficiência no DF.



— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2025

"Minha filha não verbaliza e, também, não chora. Então ela não conseguia demonstrar que estava sendo agredida ou machucada. Por conta do autismo, ela se automutila e se debate, não sabíamos se os hematomas eram decorrentes desses episódios ou se seriam de agressões vindas da cuidadora", explicou a mãe da criança, que não teve a identidade revelada.

A família ainda foi surpreendida com um pedido de demissão da técnica de enfermagem assim que o plantão dela foi finalizado. Ela pediu demissão da empresa para a qual prestava o serviço de home care e encerrou a própria linha telefônica. Ela também bloqueou a mãe da criança e outras profissionais que cuidavam dela das redes sociais.

Segundo a mãe da vítima, a técnica de enfermagem cuidava da criança há seis meses e revezava turnos de 12 horas com outras quatro cuidadoras. Ainda de acordo com ela, na prática, a mulher ficava cerca de quatro dias seguidos cuidando da criança, durante o dia.

"Estou chorando há dois dias. É uma dor muito grande saber que minha filha passou por isso. Sensação de que não posso dormir, porque preciso protegê-la", lamentou a mãe.

A menina ficou internada no hospital durante o fim de semana, mas recebeu alta e vai continuar o tratamento em casa. Ela também deve passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como lesão corporal na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) afirmou que vai abrir uma investigação para apurar a conduta da técnica de enfermagem. A agressora possui registro de técnica ativo desde junho do ano passado.

Segundo o órgão, o processo tramitará em sigilo, conforme previsto no Código de Ética da Enfermagem, até a conclusão das investigações e do julgamento ético-disciplinar. Todos os envolvidos no caso serão ouvidos.



"O Coren-DF reitera seu compromisso com a ética e a integridade na profissão, assegurando que todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir o correto andamento do processo e, no caso da comprovação da infração, aplicar as sanções cabíveis", informou.