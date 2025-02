Jair Bolsonaro fala sobre desempenho sexual e relacionamento familiar em entrevista - Reprodução / YouTube / Leo Dias TV

Jair Bolsonaro fala sobre desempenho sexual e relacionamento familiar em entrevistaReprodução / YouTube / Leo Dias TV

Publicado 26/02/2025 09:53 | Atualizado 26/02/2025 10:16

Rio - Denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado em 2022 e podendo ser preso a qualquer momento, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao vivo para o jornalista Leo Dias, nesta terça-feira (25). Durante a conversa, o ex-presidente falou sobre temas que vão desde as acusações e a delação de Mauro Cid até a relação com sua família e seu desempenho sexual. Confira alguns dos tópicos abordados.

'Me sinto com 40 anos de idade'

Casado com Michelle há 17 anos, Bolsonaro revelou que adotou um chip hormonal que melhora o desempenho sexual. Sobre sua relação, que já passou por altos e baixos, o ex-presidente confidenciou que hoje a sintonia do casal é digna de nota 10.

"Eu estou com 69 anos. Tadalafila já era, agora é chip. Coloquei, pô! Qual é o problema? Me sinto com 40 anos de idade. Conforme a idade vai chegando, você vai tendo problemas. O médico faz o exame de sangue [e identifica] qual a tua deficiência em vitamina D. É uma corrente, não basta apenas corrigir a testosterona, se a corrente no meio não tiver a vitamina D, já era. O cara coloca umas pastilhas na região na região sacrococcígea, vale por seis meses, aquilo vai sendo absorvido. Não dói nada. É tranquilo. Mudou a minha vida", revelou.

Atos de 8 de janeiro

Enfático em sua fala, para Bolsonaro, os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas, foram orquestrados pela esquerda, embora os envolvidos se apresentem como apoiadores do ex-presidente.

"Onde eu estava em 8 de janeiro? Eu estava há 10 dias fora do Brasil. Não tenho poder de mando sobre ninguém. Eu troquei dois comandantes de força em novembro, a pedido do Lula. Dia 30 fui embora para os Estados Unidos. Eu tinha um pressentimento de que alguma coisa esquisita poderia acontecer. Dia 8, houve aquela tragédia, lamento, de baderneiros. Eu não vou dar golpe de estado em um prédio, você dá em uma pessoa. O Lula estava fora de Brasília", apontou.

"Por que as imagens do Ministério da Justiça não foram mostradas pelo Flávio Dino? Ele diz que foram apagadas. A força de segurança tinha, do lado de fora, mais de 200 homens, um entra e sai de carros de manhã. O golpe é do Bolsonaro? Mostra os vídeos. Foi programado esse 8 de janeiro", disse.

"Por que o Lula foi no domingo de manhã para Araraquara? Ele diz que foi para ver o estrago de uma chuva de 29 de dezembro, 10 dias antes. Que coração grande do Lula, né? Tivemos catástrofes no Rio Grande do Sul e ele foi um mês depois para tirar fotografia com seu marketeiro. Ele foi para ficar livre de qualquer coisa que fosse acontecer aqui", afirmou.

"Na minha opinião, foi armado pela esquerda. Foi um ato de vandalismo. Não foi tentativa de golpe. Você vai dar golpe em um prédio? Sem nada? Sem presidente? Sem arma? Você acha? Aqueles coitados, com bíblia na mão, com bandeira do Brasil, aquelas vovós... Quem estava coordenando aquele pessoal? Tinha que ter um comandante. Não tenho a menor ideia. São pobres coitados", opinou.

Mauro Cid

Em outro momento, Bolsonaro explicou sua relação com Mauro Cid e revelou que não foi ele que escolheu o militar para acompanhá-lo. O ex-presidente contou que, enquanto governava, muitas pessoas procuravam Cid para chegar até ele.

"Tinham quatro oficiais, ele era o chefe. Ele não ficava todo dia comigo. Eu não escolhi o Cid, quem escolheu foi o comando do exército, mas eu aqueci. O que eu acho do problema do Cid foi que ele cresceu mundo, todo mundo ligava para ele. Eu apelidei o telefone dele de muro das lamentações. Ele se empolgou com essa missão. Ele tinha um excesso de iniciativa, de boa fé. Chegou a esse ponto que está aí. Tudo o que está aí é do telefone do Cid", explica.

"Ele foi torturado. Você começa a filmar da sua qualificação e termina quando está encerrado, toma conhecimento do depoimento e assina. Meus advogados pediram todos os vídeos, do começo ao fim, sem cortes e não esses pedacinhos que foram soltos por aí. Em dado momento, estava o dono de tudo, falando: 'Você tem um pai uma esposa e uma filha'. Tortura psicológica! Ele foi obrigado a falar certas coisas. Eu não vou atacar o Cid, me coloco no lugar dele", disse.

*Matéria em atualização