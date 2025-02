Perfil atribuído ao jornalista Sérgio Maurício publicou comentários preconceituosos com relação à deputada federal Erika Hilton - Câmara dos Deputados, Reprodução/Youtube

Perfil atribuído ao jornalista Sérgio Maurício publicou comentários preconceituosos com relação à deputada federal Erika HiltonCâmara dos Deputados, Reprodução/Youtube

Publicado 27/02/2025 09:53

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) se manifestou em seu perfil no X, na noite desta quarta-feira (26), após o afastamento do narrador Sérgio Maurício, da "TV Band", por acusações de transfobia. Ela informou que irá buscar Justiça pelo caso. O comunicador alega, por outro lado, alega que as publicações foram feitas em um perfil falso.

Em sua conta do X, Erika escreveu: "Eu e meus advogados estamos plenamente cientes do ataque transfóbico cometido contra mim, neste domingo, pelo narrador da Fórmula 1, Sérgio Maurício, afastado hoje da Band. A transfobia é crime no Brasil, e apesar das tentativas de relativizá-la, faremos a Justiça prevalecer".

Ela também ressaltou que aprova a decisão da emissora de afastá-lo, mas o que a interessa é "que pessoas que atacam a nossa dignidade respondam criminalmente. Porque o simples fato de eu ser quem eu sou, de pessoas trans serem quem são, é motivo para sermos vítimas de violência completamente gratuita, física ou virtual".

"Faremos valer a nossa Constituição, o direito humano à dignidade sobre o qual ela se constrói e o entendimento do STF que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível", finalizou.

Em outra publicação, a parlamentar também agradeceu a todo o apoio que recebeu nas redes sociais.

Ofensas e defesa

No dia 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma publicação na rede social X, chamando Erika Hilton de "uma fake news humana" e "coisa", reiterando ofensas do usuário @olivernoronha.

"Erika Hilton, que na verdade é Felipe Santos, tem alguns problemas de aceitação bem alarmantes", escreveu Noronha. "Diz ter orgulho de ser negro, mas clareia a pele e afina o rosto com procedimentos estéticos. Exalta suas origens, mas alisa o cabelo e pinta de loiro. Diz que é preconceito o fato de outros não o aceitarem como ele é, mas nem ele aceita ser homem e finge ser mulher", completou.

Ao se defender da acusação, em entrevista à "Folha de São Paulo", Maurício disse que "não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem" e prometeu tomar medidas jurídicas.

O perfil @sergiomdoficial, responsável pelo comentário e excluído posteriormente, tinha mais de 30 mil seguidores e era citado frequentemente em publicações da página oficial da BandSports. O narrador garante não ter sido o autor da ofensa.