Ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado federal Roberto JeffersonReprodução/redes sociais

Publicado 27/02/2025 11:17

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, divulgou em suas redes sociais um serviço de regularização de imigrantes nos Estados Unidos.

Segundo a ex-deputada federal, a consultoria é voltada a quem se sente perseguido politicamente no Brasil e pretende solicitar asilo às autoridades americanas. "Se você é de direita, assim como eu, e se identifica com essas pautas, o asilo também é para você", afirmou Cristiane.

Roberto Jefferson foi investigado pelo inquérito das fake news e se tornou réu por incitar o uso de violência e grave ameaça contra o livre exercício dos Poderes. Ao denunciar o ex-deputado federal, em junho de 2022, a Procuradoria-Geral da República elencou entrevistas em que Jefferson clamava para que a população "praticasse vias de fato" contra os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. O ex-parlamentar também fez menções a explodir o prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jefferson estava em prisão domiciliar quando se tornou réu. O ex-deputado federal descumpriu uma série de medidas cautelares e teve o benefício revogado. Ao receber agentes da Polícia Federal (PF) que cumpriam o mandado de prisão, Jefferson atirou granadas e disparou tiros de fuzil contra os policiais. O episódio ocorreu em 23 de outubro de 2022, dias antes do segundo turno entre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jefferson foi condenado pelo STF em dezembro de 2024 por calúnia, homofobia, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena é de nove anos, um mês e cinco dias de reclusão.

Ex-apresentador de televisão, Jefferson ingressou na política dos anos 1980 e integrou a base do ex-presidente Fernando Collor Em 2005, ficou nacionalmente conhecido ao ser um dos principais delatores do escândalo do mensalão, esquema pelo qual foi condenado e teve os direitos políticos suspensos. Mesmo após a suspensão dos direitos políticos, manteve-se à frente do PTB, sigla que dirigiu durante quatro décadas.

Cristiane Brasil foi vereadora carioca (2005-2015) e deputada federal pelo Rio de Janeiro (2015-2019) pelo partido, que integrou a base de apoio do ex-presidente Michel Temer (MDB). Em janeiro de 2018, chegou a ser nomeada pelo presidente para o Ministério do Trabalho, mas teve a indicação suspensa após vir à tona uma condenação de Cristiane na Justiça trabalhista. Desde 2018, a ex-parlamentar tenta, sem sucesso, retornar à Câmara dos Deputados.

O PTB foi extinto ao se fundir com o Patriota para a criação do PRD. A fusão foi aprovada pelo TSE em janeiro de 2024.