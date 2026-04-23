Lula visitou feira agropecuária no Distrito Federal nesta quinta (23) - Redes Sociais / Reprodução

Lula visitou feira agropecuária no Distrito Federal nesta quinta (23)Redes Sociais / Reprodução

Publicado 23/04/2026 14:11 | Atualizado 24/04/2026 15:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (23), durante agenda em Planaltina (DF), que ordenou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a convocação de delegados e agentes da Polícia Federal (PF) que estão cedidos a outros órgãos. Segundo o presidente, a medida é estratégica para intensificar o combate ao crime organizado no país.



"Mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados que estão fora da Polícia Federal. Só ficarão fora aqueles que ocupam cargos de secretários de Estado. Aqueles que estão em outros lugares precisam voltar, porque nós vamos derrotar o crime organizado", declarou Lula.

Tom eleitoral e críticas à desinformação

Em tom de pré-campanha, o presidente também defendeu a renovação do Congresso Nacional, pedindo que os eleitores retirem do Legislativo parlamentares que utilizam a internet para propagar notícias falsas. Lula antecipou que, durante o período eleitoral, pretende elevar o tom das críticas contra seus adversários.



"Essa gente que fica mentindo na internet... este ano, vocês têm que assumir a responsabilidade: precisamos desmascarar os mentirosos e as mentirosas deste país", afirmou.



Visita à Embrapa

As declarações ocorreram durante a Feira Brasil na Mesa, realizada na unidade da Embrapa Cerrados. O evento apresenta tecnologias e produtos da pesquisa agropecuária nacional até o próximo sábado (25).



Antes do discurso, o petista visitou pomares e comentou, em tom descontraído, que gostaria de presentear líderes internacionais com mudas de frutas brasileiras. "Quando viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping e outro para o Trump, para acalmar ele; jabuticaba é calmante", brincou. O comentário ocorre em um momento de maior distanciamento diplomático entre Lula e o ex-presidente dos EUA, após um período de aproximação que resultou na retirada de sanções contra produtos brasileiros.