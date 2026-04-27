Ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Viracopos - Reprodução / Redes sociais

Ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de ViracoposReprodução / Redes sociais

Publicado 27/04/2026 11:49

Um homem, de 45 anos, foi preso neste domingo (26) por ameaçar passageiros com uma espada no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o homem causava transtornos no saguão de desembarque. As equipes foram acionadas após identificarem que ele portava uma arma branca e apresentava comportamento alterado, com sinais de surto psicótico. Não houve feridos.

O homem foi contido pela Polícia Militar com o uso de arma de choque e, posteriormente, encaminhado à UPA São José. A espada, que tinha uma lâmina de 47 centímetros, usada por ele, foi apreendida.

A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Viracopos.