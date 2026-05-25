Procedimento feito em Lula servirá para garantir a total eliminação de resíduos de uma lesão basocelular - Reprodução/CanalGov

Procedimento feito em Lula servirá para garantir a total eliminação de resíduos de uma lesão basocelular Reprodução/CanalGov

Publicado 25/05/2026 11:41

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira (25) para começar um tratamento complementar de radioterapia superficial preventiva na região da cabeça. O procedimento médico busca garantir a total eliminação de resíduos de uma lesão basocelular — o tipo mais comum de câncer de pele — retirada em uma cirurgia realizada no dia 24 de abril.



De acordo com o boletim oficial divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, a aplicação da radiação será preventiva e o presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio nos próximos dias.

Apesar do início do tratamento nesta manhã, segundo o Planalto, as sessões ocorerrão ao longo de três semanas, com duração aproximada de dois minutos cada. O presidente também manterá os compromissos no Palácio, incluindo evento com representantes de países africanos.

A radioterapia preventiva ocorre após procedimento cirúrgico ocorrido em abril, em São Paulo (SP), para retirada de um carcinoma basocelular no couro cabeludo. À época, a equipe médica informou que a cirurgia transcorreu sem intercorrências. O presidente teve alta no mesmo dia.



O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, geralmente associado à exposição solar. Trata-se de uma lesão de crescimento lento, que raramente se dissemina para outras partes do corpo e apresenta altos índices de cura quando diagnosticada precocemente.

O boletim desta segunda-feira é assinado pelo diretor de Governança Clínica do Sírio-Libanês, Rafael Gadia, e pelo diretor clínico, Volney Vilela.

Em 2011, o presidente recebeu o diagnóstico de câncer de laringe — tumor maligno localizado na região da garganta. O tratamento incluiu sessões de quimioterapia que fizeram a doença diminuir. Em seguida, Lula passou por radioterapia.

Com informações da Agência Brasil