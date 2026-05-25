Thiago Júlio da Silva foi preso por maus-tratos - Divulgação

Thiago Júlio da Silva foi preso por maus-tratosDivulgação

Publicado 25/05/2026 12:00

Um homem, identificado como Thiago Júlio da Silva, de 37 anos, usou um taco de beisebol para espancar os três filhos, de 9, 10 e 15, neste domingo (24), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. A mãe das vítimas e esposa do agressor presenciou a violência. O homem foi preso por maus-tratos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem negou ter agredido os filhos, mesmo com as três vítimas relatando a mesma versão do ocorrido e apresentando ferimentos pelo corpo. A mãe das crianças acompanhou a prisão, assim como o socorro às vítimas. O taco de beisebol e um porrete de madeira foram apreendidos.

O agressor, que apresentava sinais de embriaguez, possuía antecedentes criminais por homicídio e roubo. Ele respondia pelos crimes em liberdade. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (DP) de Guarulhos.