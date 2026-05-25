Boulos comemorou o resultado da renião entre Lula e Hugo MottaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Escala 6x1: propostas de transição de 10, 5 ou 3 anos foram derrotadas, diz Boulos
Para ser aprovado na Câmara, o texto precisa passar na comissão especial e, depois, receber pelo menos 308 votos no plenário, em dois turnos
Justiça aceita denúncia e piloto preso suspeito de exploração sexual infantil se torna réu
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