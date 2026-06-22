Rebelião ocorreu na Penitenciária I de Potim, no interior de São Paulo - Reprodução / Google Street View

Rebelião ocorreu na Penitenciária I de Potim, no interior de São PauloReprodução / Google Street View

Publicado 22/06/2026 09:53

Dois detentos morreram e outros quatro ficaram feridos durante uma rebelião na Penitenciária I de Potim, no interior de São Paulo. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Penal e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar e só foi encerrada por volta das 6h deste domingo (21).

O caso começou no início da tarde de sábado (20), quando um detento manteve outro como refém na área de saída de um dos pavilhões da unidade. Familiares que estavam no local permaneceram sob acompanhamento das equipes de segurança durante o ocorrido, e as visitas foram canceladas, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Os visitantes foram liberados sem ferimentos após o fim da ação. Os detentos envolvidos nos atos foram transferidos para outras unidades prisionais e responderão pelos crimes cometidos.

A Penitenciária I de Potim tem capacidade para 748 detentos, mas está com uma população de 1.302.