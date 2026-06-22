Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados à trama golpistaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes decide nesta quinta-feira se mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
Medida foi autorizada após ex-presidente necessitar de cuidados médicos contínuos após internação
Parecer do MPE é contra suspender divulgação de pesquisa eleitoral
Em maio, Nunes Marques suspendeu publicação de levantamento AtlasIntel
Denúncias de violência digital contra mulheres crescem 188% em um ano
Entre janeiro e maio deste ano, a Central de Atendimento à Mulher recebeu 16,7 mil queixas
Juiz rejeita novo mandado de prisão contra ex-fiscal mentor de esquema de R$ 1 bi em propinas
Artur Gomes da Silva Neto foi encontrado com carta que orientava os envolvidos a 'não confiar nos promotores que o investigam'
Caiado: Se Brasil continuar com PT, vai virar 'mexicanização', com economia invadida pelo crime
No mesmo discurso, o pré-candidato à Presidência da República se mostrou receoso sobre a reforma tributária
Moraes estende visita de advogados de Bolsonaro e autoriza defesa a acompanhar depoimento
Ex-presidente será ouvido em inquérito aberto sobre arma de fogo pertencente a ele que foi encontrada em blitz
Brasil bate recorde de passageiros em voos domésticos em 2026
Até maio, 42 milhões de pessoas embarcaram em viagens nacionais