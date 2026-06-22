Segundo a Receita, estima-se que entre 10% e 20% da carga seja de cocaína - Receita Federal / Reprodução

Segundo a Receita, estima-se que entre 10% e 20% da carga seja de cocaínaReceita Federal / Reprodução

Publicado 22/06/2026 13:38

Uma apreensão de cocaína líquida misturada a cargas de madeira feita no último domingo (21), pode se tornar a maior da história do País, de acordo com a Receita Federal (RF). Oito caminhões que levavam 260 toneladas de madeira com a droga foram apreendidos em Corumbá (MS) e Cáceres (MT), como parte da Operação Timber Shield, conduzida em cooperação internacional com os Estados Unidos (EUA) e a Aduana Nacional da Bolívia. Não há informação sobre prisões.

Segundo a Receita, estima-se que entre 10% e 20% da carga seja de cocaína - com base em ocorrências anteriores envolvendo o mesmo método de ocultação. As perícias preliminares apresentaram resultado positivo para cocaína nos materiais apreendidos. O total de droga em meio a carga de madeira poderá variar entre 20 e 50 toneladas, informou o órgão. A análise da carga apreendida ainda não foi concluída.

"Confirmado o volume, será a maior apreensão de cocaína da história do Brasil - e uma das maiores da já registradas no mundo. É uma resposta firme do Estado brasileiro à sofisticação das organizações criminosas que atuam no tráfico internacional", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em publicação na rede social X. "A Operação Timber Shield mostra a importância da integração entre inteligência, fiscalização aduaneira, investigação criminal e cooperação internacional", disse.

Informações compartilhadas pelos Estados Unidos mostram que a carga apreendida no Brasil tem relação com outras cargas interceptadas no Chile no início do mês, todas de origem boliviana. Somente no dia 6 de junho a aduana chilena apreendeu 100 toneladas da droga misturada em madeira, conforme a Receita Federal.

"A cooperação internacional entre Brasil, EUA e Bolívia foi determinante para identificação do esquema internacional, com atuação integrada entre as aduanas, os EUA e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN da Bolívia", informou o órgão. "A Operação Timber Shield evidencia o alto grau de sofisticação das organizações criminosas e reforça a importância da cooperação internacional", explicou.

A operação coordenada pela RF também contou com atuação do Exército, da Polícia Federal (PF), do Grupo Especial de Segurança da Fronteira (Gefron) e das Polícias Científicas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que auxiliaram com perícias e análises prévias. Apesar da cooperação internacional, a cocaína apreendida em Corumbá e Cáceres permanecerá no Brasil, segundo o órgão.