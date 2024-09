Fit Combustíveis lança capacetes exclusivos da NFL para colecionadores

Parceira oficial da NFL (National Football League), a Fit Combustíveis , líder no mercado de distribuição de combustíveis para postos bandeira branca no eixo Rio - SP, lançou uma promoção imperdível para os fãs da maior liga de futebol americano. A campanha 'Abasteça com Fit’ oferece aos clientes a chance de adquirir réplicas ricas em detalhes de capacetes dos times Dallas Cowboys, Miami Dolphins, San Francisco, Eagles, Green Bay Packers e Kansas City.

Para ter um mini capacete para chamar de seu, o admirador do esporte só precisa abastecer um mínimo de 30 litros de combustível em um dos postos participantes e adicionar R$59,90 na hora do pagamento. “A campanha ‘Abasteça com Fit’ é uma iniciativa que visa proporcionar aos fãs de esportes e consumidores uma experiência única, combinando a alta qualidade do combustível com a paixão pelo futebol americano. É, ainda, uma excelente oportunidade para os fãs da NFL mostrarem seu apoio aos seus times favoritos e colecionarem um item exclusivo”, disse Julio Paulon, diretor da Fit Combustíveis

SUPER LIGA

A parceria da Fit com a NFL é mais do que justificada, já que o Brasil é o terceiro maior mercado em audiência, atrás apenas dos Estados Unidos e do México. De acordo com estudo do Sponsorlink, realizado pelo Ibope Repucom em 2023, o futebol americano alcança 37 milhões de torcedores no Brasil.

Fundada em 1920, a NFL desenvolveu o modelo para a bem-sucedida liga esportiva moderna, incluindo distribuição nacional e internacional, compartilhamento extensivo de receitas, excelência competitiva e franquias fortes por todo o país. A transmissão da final da edição 2024, o famoso Super Bowl, foi a mais vista da história da competição. Segundo a Nielsen, responsável pelo método considerado o mais confiável para medir a audiência da TV ao vivo nos Estados Unidos, mais de 123,4 milhões de pessoas assistiram ao Super Bowl apenas naquele país.

QUALIDADE MARCANTE

Consolidada no mercado de combustíveis, comercializando mais de 2 bilhões de litros de combustíveis por ano, a Fit se destaca por, entre outros fatores, oferecer uma gasolina comum refinada e já aditivada, que gera 10 vezes menos resíduos nas partes críticas do motor. Além de evitar acúmulo de resíduos no motor do veículo, o uso da gasolina da Fit , cuja eficácia é atestada pelo Instituto Mauá, reduz a emissão de poluentes, gerando economia a curto prazo. Ou seja, além de ser reconhecida pela excelência de sua operação e pelo atendimento diferenciado ao cliente, a Fit também é comprometida com ações que colaboram com o meio ambiente.

Para distribuir combustíveis de qualidade superior, a Fit possui laboratórios próprios onde são realizadas análises minuciosas dos produtos até a etapa final de entrega ao cliente. A análise inclui testes de densidade, destilação, evaporação, octanagem, ponto de fulgor e viscosidade, entre muitos outros. A distribuição dos produtos é realizada pela LogFit, que possui frota própria, com veículos monitorados 24 horas por dia e vistoriados constantemente.

Comprometida com inovação permanente e logística eficiente, a Fit conta com equipes de gestão, abastecimento, entrega e atendimento que passam por treinamentos rigorosos para garantir que a excelência dos combustíveis chegue até os postos revendedores com segurança.

Relatar erro