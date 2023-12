Key Alves realiza cirurgia de implante de silicone e relata dores - Foto: REprodução

Key Alves surgiu nas redes sociais para anunciar que iria realizar uma cirurgia para colocar implantes de silicone nas mamas nesta quarta-feira (6). A ex-BBB admitiu o nervosismo, mas após a operação, gravou vídeo para atualizar os fãs.



Nos Stories do Instagram, a ex-jogadora de vôlei reapareceu deitada em uma maca, vestindo o sutiã pós-operatório: "Gente, finalizou a cirurgia, ainda não consigo falar muito, mas quero agradecer todas as forças. Eu estou sentindo muita dor, muita dor", confessou.



Em seguida, Key ainda exibiu que recebeu flores e presentes dos fãs no hospital. "Amo vocês", escreveu na legenda.



Mais cedo, Key surgiu a caminho da cirurgia e declarou: "Confesso que estou um pouco nervosa, é a minha primeira cirurgia da vida, mas se Deus permitiu, estaria sempre ao lado dele. Muitas orações e pensamentos positivos".