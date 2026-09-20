Corrida parta salvar o Cerrado - Foto: divulgação

Corrida parta salvar o CerradoFoto: divulgação

Publicado 20/09/2026 10:32

Trata-se do segundo maior bioma do Brasil é também a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Das mais de 800 espécies de aves que habitam, cerca de 90% só se reproduzem dentro desse ecossistema. Entre as aproximadamente 150 espécies de anfíbios registradas, 52% são exclusivas da região. A extraordinária riqueza do Cerrado também se reflete em sua vegetação, formada por espécies adaptadas a um dos ambientes mais singulares do planeta.



Apesar de toda essa importância ambiental, o Cerrado é considerado por muitos especialistas o bioma mais ameaçado e devastado do país. Estimam que restem apenas entre 12% a 24% de sua cobertura original, um cenário que evidencia a urgência de ações voltadas à sua conservação.



É justamente para chamar a atenção da sociedade para essa realidade que, o coletivo Corre Cerrado promoveu uma corrida em Brasília. Seu objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção de queimadas e arrecadar recursos para o Instituto Cafuringa, organização que apoia brigadas florestais voluntárias e desenvolve ações de proteção do bioma.



Criado em 2025 pelo ultramaratonista Banvasten Araújo reúne corredores que transformam o esporte em ferramenta de educação ambiental e mobilização social em defesa do bioma. A prova de velocidade ocorre justamente em um dos períodos mais críticos do ano para o Cerrado, quando a estiagem eleva significativamente o risco de incêndios.

Embora o fogo faça parte da dinâmica natural do bioma em determinadas circunstâncias, a maior parte das queimadas tem origem na ação humana, provocando perda de biodiversidade, destruição de nascentes, piora da qualidade do ar e ameaças às comunidades locais e aos brigadistas que atuam no combate às chamas.

* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, jornalista, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional

