Publicado 04/02/2025 00:00

Sem dúvida, não é tarefa simples gerir a maior rede municipal de ensino da América Latina. São 40 mil professores, 11 CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) e um orçamento que lidera o ranking entre os municípios do país, com R$ 10,6 bilhões previstos para 2025. Diante de números tão grandiosos, como entregar educação de qualidade para as nossas crianças?

Antes de mais nada, tem que ser uma prioridade do Poder Público garantir segurança para nossos pequenos, mas sem que haja interferência na rotina escolar deles. Em fevereiro de 2024, uma única megaoperação da Polícia Militar contra chefes de uma organização criminosa deixou 22 mil alunos sem aula, depois de obrigar 69 escolas a fecharem as portas. Péssimo isso!

Infelizmente, essa é uma situação recorrente na vida de professores, funcionários e alunos. Estabelecer colaborações com órgãos de Segurança Pública e comunidades, a fim de criar um ambiente seguro nas proximidades das escolas, é fundamental para impedir os frequentes “apagões” de aulas, que comprometem a continuidade do aprendizado.

Outro ponto importante é a infraestrutura das unidades. Ainda precisamos avançar nesse quesito. E, nesse sentido, há espaço para parcerias que agilizem o processo. O programa ‘Adote Uma Escola’, implementado com sucesso em outras cidades, pode ser um modelo interessante para atrair investimentos do setor privado na melhoria das instalações, especialmente em questões como climatização e acessibilidade.

A administração escolar também está no centro das discussões. Com a eleição dos novos Conselhos Escola Comunidade (CECs) este ano, haverá uma excelente oportunidade para aumentar a participação das famílias na rotina escolar. Uma gestão participativa e transparente tende a gerar melhores resultados acadêmicos, além de maior envolvimento no desenvolvimento pessoal dos alunos.

Apesar de os indicadores educacionais do Rio apresentarem alguns avanços nos últimos anos, existe um desafio que não pode ser adiado: combater a distorção idade-série e assegurar que mais estudantes avancem na idade correta. Quanto aos anos escolares iniciais, alcançamos nota 6,0 no Ideb de 2024, muito em função do combate à evasão escolar, do incentivo à participação dos alunos em Olimpíadas de Matemática, de viagens de cunho educacional e de investimentos na criação de escolas tecnológicas. É um caminho a seguir. Mas precisamos ir além, combatendo o analfabetismo funcional e aplicando os recursos em políticas públicas melhores.

Está claro que a volta às aulas é mais do que um recomeço. É uma oportunidade para buscar novas soluções para nossas crianças. Com uma gestão mais eficiente, colaboração entre Poder Público e sociedade, além de foco na melhoria da qualidade do ensino, podemos garantir que os estudantes da rede municipal tenham uma educação cada vez mais estruturada.