Publicado 18/02/2025 00:00

A semana que se inicia marca o começo do ano legislativo na Câmara do Rio. Em meio a um clima de profunda renovação, serão retomados debates e pautas que impactarão diretamente o dia a dia dos cariocas. Quase metade dos assentos do Legislativo municipal foi alterada, refletindo o desejo da população por mudanças na gestão pública. Dos 51 vereadores, 30 se reelegeram, enquanto 21 são parlamentares novos. Isso representa uma das maiores remodelações da história recente da Casa.



Esse novo cenário traz desafios, mas também grandes oportunidades para a cidade. Afinal, nesse contexto de chegada de novas vozes e diferentes abordagens políticas, a Câmara do Rio apresentará um equilíbrio entre oposição e o grupo governista. De um lado, o PSD com uma base ampliada, capaz de aprovar projetos importantes para o Executivo; do outro, uma oposição que, em parte, pode se consolidar como uma vertente de fiscalização da administração pública, enquanto outra parte, formada por vereadores de primeiro mandato, tem a chance de mostrar a que veio. Fôlego novo!







É importante ressaltar também que, nesse período inicial, a formação das comissões permanentes é uma das etapas mais relevantes de todo o processo legislativo. Essas comissões, responsáveis por analisar projetos cruciais para o futuro da cidade, terão seus membros eleitos, e a definição de seus presidentes será fundamental para estabelecer o rumo das principais discussões no decorrer da legislatura.



Um dos projetos que tenho o orgulho de defender é o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PELOM) que propõe a concessão de parques e praças à iniciativa privada. Acreditamos que as parcerias público-privadas são fundamentais para garantir a manutenção e revitalização desses espaços, transformando áreas degradadas em locais seguros e bem cuidados. Isso não só proporciona mais lazer e qualidade de vida para os cariocas, mas também contribui para o fortalecimento de um modelo de gestão mais eficiente que beneficie tanto a população quanto o município.





Em relação a outras pautas relevantes, uma das mais discutidas até então é a proposta do IPTU progressivo. A iniciativa do governo visa aumentar a arrecadação municipal, mas é necessário tratá-la com cautela. Em tempos de dificuldades econômicas, um aumento de impostos pode trazer sérias consequências para as famílias cariocas, onerando ainda mais o orçamento doméstico e desestimulando investimentos na cidade. Por isso, é essencial que a gestão pública busque alternativas mais inteligentes em vez de impor novos encargos à população.



Para os vereadores que foram reeleitos, assim como eu, o início do ano é também o momento para renovarmos a confiança dos eleitores com um trabalho parlamentar sério e alinhado com os interesses da população. Mais do que isso, é preciso ser ainda mais diligente porque, a cada ano que passa, os desafios (e as oportunidades!!) que se impõem para a cidade são maiores. É por isso que, mais uma vez, entendo a necessidade de um trabalho técnico, independente e focado no bem-estar dos cariocas.



Estamos prontos para mais um ano de muito esforço. Vamos juntos, cariocas, seguir na luta por uma cidade mais justa, mais segura e mais próspera, com mais oportunidades para todos.

O trabalho continua!