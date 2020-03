Coronavírus: Globo suspende shows ao vivo do 'The Voice Kids'

Rio - Para conter o avanço da pandemia de coronavírus, a Globo tomou outra medida severa: suspendeu os shows ao vivo do 'The Voice Kids', que começariam no dia 29. A partir deste domingo, nos próximos quatro fins de semana, a emissora vai exibir um compacto do programa, com os melhores momentos desta quinta temporada. Nos episódios, os espectadores vão poder recordar os melhores trechos das Audições às Cegas e da fase das Batalhas, cujo último episódio foi ao ar no domingo passado. Segundo a emissora, a conclusão da fase final do reality ainda está sendo definida e está prevista para ir ao ar após o término das edições especiais.