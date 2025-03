Ludmilla - Steff Lima / Divulgação

Ludmilla Steff Lima / Divulgação

Publicado 25/03/2025 11:05

Rio - Ludmilla, de 29 anos, vai encerrar a turnê do "Numanice 3" no Rio de Janeiro! A apresentação acontecerá no dia 26 de julho, mas o local ainda não foi divulgado. A venda de ingressos para esse evento começa nesta quinta-feira (27), às 12h.

"Tá chegando ao fim, mas antes disso... bora viver tudo novamente? A 'Numanice 3 Tour' tá na reta final, e essa é a sua última chance de sentir essa energia inesquecível! Quem vem para essa despedida com a gente?", quis saber a cantora em uma publicação no perfil do evento.

A turnê do "Numanice 3" começou em agosto do ano passado, em Salvador. Em dezembro, Ludmilla realizou dois shows do evento no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, e reuniu um time de famosos como Duda Santos, Jade Picon e Bianca Andrade.

A cantora também passou por São Paulo, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal e Brasília. Ela recebeu no palco grandes artistas, como Ivete Sangalo, Liniker, Mari Fernandes, Sorriso Maroto, Rael, entre muitos outros. Com esta turnê, a mulher de Brunna Gonçalves também realizou shows no exterior.