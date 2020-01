Atriz de Chiquititas estreia na Globo como vilã na próxima novela das 19h

Lívia Inhudes está feliz da vida. A jovem atriz vai começar o ano de 2020 em grande estilo. Ela, que ficou famosa por seu papel em Chiquititas, no SBT, em 2013, agora viverá uma vilã na próxima novela das 19h, ‘Salve-se Quem Puder’.



Aos 18 anos, Lívia tem se dedicado bastante ao papel de Tammy. Ela interpretará uma ginasta que vai infernizar a vida do casal Bia (Valentina Bulc) e Tarantino (Daniel Rangel). O trio de atletas será treinado por Isaac (Conrado Caputo), um homem ambicioso e exigente.



O casal fofo da novela irá se aproximar logo no começo da trama após uma tragédia familiar. Tarantino estará triste pela morte de sua prima Alexia (Deborah Secco) e Bia, inconsolável pela perda da irmã, Kyra (Vitória Strada). As duas serão dada como mortas logo no começo da novela, mas em uma reviravolta, elas reaparecerão com novas identidades em programa de proteção à testemunhas da polícia brasileira, após terem testemunhado a morte do juiz Vitório (Ailton Graça) em Cancun, no México.



A mocinha da trama, Bia, será uma excelente ginasta apesar de ter sérios problemas de saúde. Ela esconderá seu segredo de todos, inclusive do técnico e do namorado, Tarantino. Até a mãe da menina, Agnes (Carolina Kasting), não saberá que a filha anda praticando esportes, já que ela não pode fazer grandes esforços.



A vida de Bia se tornará mais ainda complicada quando Tammy entrar na jogada e se tornar sua maior rival, dentro e fora do ringue de apresentação. Ela, que teria tido um breve relacionamento no passado com Tarantino, não vai se conformar perder o amado para a loira. A ex-Chiquititas vai infernizar o casal com a ajuda da amiga Carol (Andressa Robles).



Os atores estão tendo treino pesado para fazerem bonito em cena. Todos estão realizando saltos e se equilibrando nas traves brilhantemente há meses. Os jovens estão encarando uma rotina diária como os verdadeiros atletas no clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde também estão sendo gravadas cenas da novela.



‘Salve-se Quem Puder’ irá substituir ‘Bom Sucesso’ e tem data de estreia programada para dia 27 de janeiro.