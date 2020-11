Alexandre Nero no Lady Night Reprodução / Multishow

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 09:35 | Atualizado 07/11/2020 09:38

O ator Alexandre Nero revelou que já quis fazer parte do grupo Menudo quando era adolescente. O bate-papo foi com a apresentadora Tatá Werneck, no 'Lady Night', exibido na sexta-feira (06), no Multishow.



"As minhas irmãs gostavam muito do Menudo e eu queria ser um Menudo, mas não tinha corpo físico", contou o ator, que também revelou que sonhava em ter um pôster da boy-band porto-riquenha na porta do quarto.



Tatá também perguntou sobre o lado musical do ator, que, apesar de já ter lançado nove álbuns, contou ter vergonha de cantar em inglês. "Eu fico com vergonha de cantar em inglês porque eu não falo nada. Tem gente que tem essa petulância", brincou o ator.

Nero passou grande parte da atração rindo das piadas de duplo sentido da apresentadora, que o fez falar de sexo anal sem perceber.



"Coxia é um lugar escuro e sagrado ou de livre trânsito para seus amigos?", perguntou Tatá. Nero ficou confuso de primeira e respondeu: "Não, é à vontade", deixando a apresentadora surpresa. Em seguida, ele percebeu a piada e respondeu: "Essas metáforas estão complicadas pra mim. São tensas essas coisas. Não, não. Depende. Quem é o amigo?", brincou.



'Me atropelou'



Confuso com as piadas de Tatá, a entrevista com o ator foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite de sexta. O ator admitiu, no Instagram, que a apresentadora mudou a vida dele.

Publicidade

"Tatá muda a vida da gente. Eu estava morto antes desse programa. No limbo. Aí vi a luz. Só que era uma carreta de quatro eixos, 40 toneladas que passou por cima e me atropelou", brincou o ator, explicando que a experiência no programa lhe foi benéfica e que a agilidade de Tatá serviu para dar um choque de realidade.



"A Tatá é a maior gênia que já encontrei em cima de um palco, set de gravação, corredores do Projac, ou swing em Fernando de Noronha. Nunca vi nada igual em toda minha vida profissional. E eu a odeio por isso" finalizou o ator.