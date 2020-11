Márcia Goldshmidt, Leão Lobo, Ana Maria Braga reprodução da internet

Por IG - Gente

Publicado 27/11/2020 16:39 | Atualizado 27/11/2020 16:41

Leão Lobo soltou os cachorros para cima de Márcia Goldschmidt e Ana Maria Braga. Em entrevista ao "De Tudo Um Pouco", da Jovem Pan, o apresentador contou que foi vítima de macumba de Márcia e que Ana Maria o fez chorar.

Segundo Lobo, o atrito com Goldshmidt aconteceu quando dividiu os holofotes com a apresentadora no "Mulheres", da TV Gazeta, entre 2000 e 2001. Segundo ele, após a saída de Claudete Troiano da atração, ele mesmo se encarregou de indicar a amiga.

Entretanto, no dia em que Márcia estreou na atração, a situação ficou difícil. "Eu falava com ela [no ar], e ela não respondia. A gente ficava numa mesa, ela saía andando pelo estúdio. Todo mundo via, os câmeras. Eles estão lá até hoje e são testemunhas. Toda vez que vou lá, eles lembram dessa história comigo (risos)", relembrou.

Diante desse cenário, Lobo ainda se deparou com uma situação curiosa. "Quando cheguei para fazer o programa, tinha uma sujeira em volta da minha mesa, umas pedras. Nunca falei que ela [Márcia] fez macumba, porque eu nunca acreditei em macumba e eu nem sabia o que era aquilo. Quando cheguei, falei: 'Está sujo aqui'. E eu sentei. O pessoal: 'Não, você não podia ter sentado! Isso é macumba!'", declarou.

"Falaram: 'Isso foi ela que trouxe e botou para você!'. Bom, ela chegou para começar o programa e a gente tinha que começar abraçado porque era uma ordem a direção (risos). Comecei a fazer o programa, ela olhou e: 'Olha, o que é aquilo? Aquilo é macumba. É para você ir embora'. Falei: 'Não acredito nisso. Bobagem'", explicou.

No entanto, segundo Lobo, algo sério lhe ocorreu justamente no dia seguinte a esse episódio. "Fui tomar banho, quando acabei, estava me penteando, apaguei e acordei no hospital. Falaram que eu era hipertenso. Desmaiei. Fiquei 15 dias no hospital. Falei: 'Que coisa maluca'. Mas não associei. O pessoal da Gazeta que me ligou e falou: 'Sabe o que é isso, né?'. Eu: 'Hipertensão'. Eles: 'Não, isso é macumba!'", entregou.

Ana Maria Braga fez ele chorar

Ana Maria Braga Reprodução/Globo

Ainda durante a participação no programa da Jovem Pan, o jornalista revelou problemas com Ana Maria Braga no tempo em que ambos figuravam na Record.

"Também tive problema com ela. Saí do programa dela chorando. Eu fazia o programa porque era amigo dela, não ganhava nada. Fiz por um ano e meio", relembrou.

Convidado pela própria para apresentar um quadro de fofocas, Lobo lembra que em um certo momento a relação esfriou. "Subimos para fazer o programa ao vivo. Quando entrei no estúdio, fui falar da Letícia Spiller, e ela: 'Não vem falar da minha amiga aqui'. Fui falar do Clodovil [1937-2009] e foi: 'Não vem falar do meu amigo aqui'. Percebi que tinha alguma coisa errada. Falei: 'Essa eu posso contar?'. Ela falou 'não', levantou e começou a fazer um discurso para a câmera, como se eu tivesse falado mal dela. Começou a contar uma história que não tinha nada a ver", detalhou.

"Perguntei: 'Tenho direito de defesa?'. Ela falou 'não' e continuou falando. Levantei e sai chorando", admitiu.

Em conversa com o diretor do programa, para relatar a situação, o jornalista ouviu o improvável. "Ele olhou para mim e falou: 'Já sei. A loira te sacaneou. Ela faz isso com todo mundo. Liga não. Quanto você quer para aguentar ela?", relembrou.