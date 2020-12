Jojo Todynho reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 17:14

Rio - Jojo Todynho divertiu os peões ao contar o perrengue que passou em ' A Fazenda 12', na Record, nesta terça-feira. A produção deixou ela trancada do lado de fora da sede, após a funkeira fazer malcriação.

fotogaleria

Publicidade

A cantora entrou no quarto fingindo que estava chorando e confessou: "Mateus, me deixaram trancada lá fora, mo tempão".

Aos risos, o ator, que estava brincando de soletrar com Lidi no local, perguntou o que tinha acontecido. "Eu fiz malcriação. Eu falei: 'desculpa, nunca mais vou fazer malcriação' aí abriram a porta. Eu pedi desculpas 3 vezes".

Publicidade

Mateus, então, perguntou qual foi a malcriação que Jojo fez. "Quando falou: 'dirija-se ao interior da sede, imediatamente', eu falei: 'não podia pedir com educação?' ai me deixaram presa", explicou ela, que estava tomando banho de piscina antes do aviso sonoro.