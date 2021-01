Carol Nakamura Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:41

Rio - Carol Nakamura, de 37 anos, chamou a atenção da web ao postar uma foto de tirar o fôlego nesta quarta-feira. Tanto a beleza da musa como a paisagem foram elogiadas pelos internautas.

fotogaleria

Publicidade

No clique, ela exibe silhueta do corpo ao usar um maiô verde coladinho enquanto aproveita o dia de sol em uma refrescante cachoeira. Na foto, ela também usa um chapéu para se proteger do sol.

Os fãs, claro, comentaram bastante. “Maravilhosa demais”, comentaram alguns. “Perfeita”, disseram outros “Sempre assim: linda”, escreveu outra pessoa.