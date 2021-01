Genival Lacerda e o filho, João Lacerda Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:45

Rio - João Lacerda, filho do cantor Genival Lacerda, contou em entrevista recente à revista "Quem" que não sabe como o pai contraiu covid-19. O cantor morreu na manhã desta quinta-feira, vítima de complicações da doença. Genival, de 89 anos, estava internado desde o dia 29 de novembro na UTI do Hospital da Unimed I, em Recife, Pernambuco.

"Não sabemos ao certo como meu pai contraiu a Covid, mesmo com todas as precauções e cuidados. Ele precisava realizar algumas atividades fora de casa, para manutenção de sua saúde, eram atividades essenciais e indispensáveis. Ele está internado desde o dia 29 de novembro 2020, sem poder receber visitas, sendo esta data a última vez que nos vimos. Diariamente recebo o boletim médico e semanalmente me reúno com a equipe médica sob a direção do Dr. Bruno Granjeiro. Lidar com essa situação está sendo muito difícil, a preocupação e a angústia são constantes", disse João Lacerda, na ocasião.