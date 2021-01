Isis Valverde reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 16:51

Rio - Isis Valverde surgiu deslumbrante ao posar com uma saída de praia toda colorida e vazada para alguns cliques na Bahia. A atriz compartilhou as imagens no Instagram, nesta quinta-feira.

fotogaleria

Ela exibiu o corpo sequinho e o pernão tornado ao ser clicada em lugares paradisíacos.

Isis está no local com o marido, André Resende, e o filho, Rael.