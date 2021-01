Maria Zilda reprodução de vídeo

Publicado 07/01/2021 18:29 | Atualizado 07/01/2021 18:34

Rio - Durante uma live com Kadu Moliterno em seu Instagram, Maria Zilda relembrou a época em que eles atuaram em 'Água viva' (1980). Ao falarem sobre os bastidores da novela, a atriz confessou que fumou maconha com o cantor de raggae Peter Tosh, durante um intervalo das gravações. O jamaicano, que estava no Brasil, faria uma participação na trama cantando em uma festa.

Mas para chegar perto de seu ídolo a tarefa não foi fácil: ela precisou driblar os seguranças. "O Peter era daquela turma da Jamaica que cada um fuma o seu próprio baseado. Não tem essa história de ir passando um para o outro. E eu era louca por ele", disse ela, que continuou: "Quando chegou no meio da festa, como eu estava fazendo uma figuração, dei uma fugidinha e fui atrás da tapadeira. Fui lá cumprimentá-lo. Eu tinha que ver meu ídolo. Ele foi muito simpático. Daqui a pouco, ele disse: 'Quer fumar?'".

À princípio, Maria Zilda chegou a negar. Porém, depois, acabou aceitando a erva. "Eu disse: 'Não, obrigada'. Ele pegou um morretão e botou na minha mão. Fiquei com cara de que se eu não fumasse aquilo, faria uma indelicadeza, né? Fumei (risos). Vi que o negócio era do balacobaco (risos). Devolvi para ele e falei: 'Olha, não posso ficar aqui porque vão me dar o flagrante. Tenho que voltar'. E voltei para a festa. Kadu, eu não sabia quem eu era (risos)", confessou ela.

Durante o bate-papo, a atriz contou o que fez após sentir os efeitos da maconha. "Sentei no sofá chapada (risos). E a Tônia (Carrero, atriz do elenco) dizia para mim: 'O que você tem?'. E eu: 'Não sei quem eu sou' (risos). E ela: 'Tá bem. Disfarça. Eu vou te dar um drinque e você fica aí bebendo'. Menino, teve duas horas que eu achei que ia desmaiar e que não voltaria. O negócio deles é de alta periculosidade", contou.