Publicado 07/01/2021 18:48

Rio - Em meio ao burburinho em relação aos possíveis participantes do 'Big Brother Brasil 21', o nome de Ana Furtado acabou sendo citado nas redes sociais. Através do Twitter, a apresentadora que é casada com Boninho, diretor do reality, se divertiu com a situação e revelou se toparia participar da atração.

"Vi uns comentários aqui dizendo que vou participar do BBB21 . Só como telespectadora, gente! Pera aí, né... Eu já vivo há mais de 20 anos (e contando...) confinada com o próprio Big Boss! Querem confinamento maior que esse?", disse.