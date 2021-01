Babu santana reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 20:49 | Atualizado 07/01/2021 20:51

Rio - Babu Santana apareceu todo estiloso para divulgar um novo episódio de um programa do seu canal do Youtube, no Instagram, nesta quinta-feira. De maquiagem e saia, o ator posou para fotos e falou sobre quebra de paradigmas.

"Usar saia pra mim é uma interseção de gênero. Tanto as joias, quanto a maquiagem e o cabelo, apresentam um afrofuturismo (recomendo pesquisarem sobre). Aproveitamos para quebrar paradigmas e homenagear mulheres e suas ancestralidades. É uma desconstrução de corpos!", escreveu o ex-BBB.



O ator ainda disse que o vídeo, que será publicado no 'Fechado com o Paizão', é para homenagear as mulheres da música. "Quero de alguma forma homenagear nesse especial as mulheres que tanto admiro, que trazem estilos que estão no meu dia a dia e também mostrar que a versatilidade que temos na música. Podemos levar pra vida. Paizão, assim como vocês, está buscando sempre melhorar, se desconstruir e aprender!", completou.

