Rio - A morte do ator Eduardo Galvão completou um mês nesta quinta-feira. Mariana Galvão, filha do artista, fez um relato emocionante nos Stories do Instagram. Na foto, ele aparece com a netinha nos braços.

"Faltava tão pouquinho para a gente tomar a vacina e voltar a viver sem medo... Você tinha tantos momentos como esse ainda para viver", desabafou Mariana, fazendo referência ao início do processo de imunização contra a covid-19, que ainda não tem data definida para começar no Brasil.

Eduardo Galvão morreu no dia 7 de dezembro, aos 58 anos, por complicações da covid-19. O ator estava internado na UTI do Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde o dia 1º de dezembro, com 50% dos pulmões comprometidos.

