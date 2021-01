Samara Felippo Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:54 | Atualizado 08/01/2021 08:59

Rio - Samara Felippo fez um textão em seu Instagram, na noite desta quinta-feira, para falar sobre corpos reais e a pressão estética imposta pela sociedade às mulheres, principalmente nas redes sociais. No registro de biquíni, a atriz, de 42 anos, mostrou a barriga flácida e fez questão de falar que não ia escondê-la.

fotogaleria

Publicidade

"Eu posso emagrecer, me exercitar, melhorar minha alimentação e ainda fazer poses em rede social que só nutrem a ideia de pele/corpo perfeitos. O que não existe, todos sabemos! Poses que agradam ao 'público'. Poses que certamente continuarei fazendo porque também me agradam, não sejamos hipócritas, mas que representam apenas uma parcela que quer se encaixar e ser aceita de mim, que quer receber elogios. A famosa “biscoitada”. Poses que reforçam o padrão", disse a atriz, que já passou por duas gestações.



Ela ainda falou que é uma pessoa real, com dramas e problemas: "Gerei duas crianças, tenho 42 anos, tive minhas crises onde engordei e emagreci a vida toda. Minha barriga é flácida. E ponto. E sim, existem barrigas de todos os tipos, vista a sua. E nem quero e nem tenho muito o que fazer. Até porque hoje meu olhar é diferente".

Ela também fez um pedido a suas seguidoras. "Seu corpo é seu templo, te sustenta, te apoia e reflete você. Cuide dele... com respeito, amor e do jeito que você achar melhor. Eu tô cuidando do meu", disse.

Publicidade

Confira o relato completo: