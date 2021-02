Cleo Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 01/02/2021 07:30 | Atualizado 01/02/2021 08:00

Rio - "A Gloria Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não" foi o bordão da última semana na internet. E não é para menos! Após o cantor entrar no 'BBB 21', muitos telespectadores se confundiram com a árvore genealógica de Fábio Jr. E com a entrada do irmão no reality, Cleo tem se dividido entre o trabalho e a função de acompanhar Fiuk no programa. Aliás, o Instagram da atriz virou ponto de encontro para comentários sobre a participação do galã no programa.