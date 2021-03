Vitoria Strada e Marcella Rica Reprodução

Por Isabelle Rosa

Publicado 17/03/2021 07:00

Rio - Vitória Strada está super animada para a volta de 'Salve-se Quem Puder', que será reexibida desde o primeiro capítulo a partir da próxima segunda-feira, na faixa das 19h, na Globo. Já a 'segunda temporada' vai ao ar em maio. Na trama, a atriz dá vida à Kyra. Ao DIA, ela conta como foi o processo final da gravação da novela, em dezembro do ano passado, em meio à pandemia do novo coronavírus.



fotogaleria

Publicidade

"Foi muito bom voltar a gravar uma novela tão leve e divertida. Fico feliz em poder levar ao público uma alegria em meio a tantas dificuldades que estamos vivendo nesses últimos tempos. Retornamos as gravações com todos os protocolos de segurança sendo rigorosamente seguidos e uma nova metodologia de gravação que incluía cenas com uma placa de acrílico dividindo os atores e marcações de cena diferentes para ficarmos o mais afastados e protegidos possível. No fim deu tudo certo, foi uma experiência única que ficará para história e agora eu não vejo a hora de compartilhar mais das aventuras de Kyra com vocês", comenta.

Vitória também relata as maiores dificuldades nas gravações. "Acho que o maior desafio foi manter a concentração e a intensidade de troca com os outros atores, mesmo quando estávamos separados por uma placa de acrílico. Gravamos alguns beijos dessa forma, então tínhamos que imaginar que estávamos beijando alguém, mas na verdade estávamos beijando um vidro (risos)".



Mesmo com a novela 'pronta', a atriz faz mistério sobre o fim de sua personagem. Ela jura que não sabe se Kyra ficará com Rafael (Bruno Ferrari) ou Alan (Thiago Fragoso). "O que eu posso dizer é que essa segunda temporada é muito intensa, com muitos acontecimentos, reviravoltas... Daniel (Ortiz), nosso autor, se superou. Sobre o final da Kyra, nem eu sei! Juro! Sou a mais curiosa para saber se ela ficará com Rafael ou Alan. Gravamos mais de um final e agora só vendo no ar para descobrir. Estou muito curiosa!", confessa.



Publicidade

Casamento

No Réveillon, Vitória foi pedida em casamento por Marcella Rica. No entanto, ela diz que a cerimônia ainda não tem data para acontecer. "Ainda não. Preferimos esperar até a situação da pandemia se normalizar para poder juntar um número de pessoas sem colocar ninguém em risco. Ainda é muito perigoso fazer qualquer tipo de aglomeração", comenta ela, que conclui. "Ainda não temos nada planejado (risos). Como não temos uma data, ainda não estamos pensando nisso. Só mesmo quando essa pandemia passar".

Publicidade

Juntas há dois anos, elas, que estão noivas, já dividem o mesmo teto. Mas para Vitória não teve nada precipitado: tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer. "Cá entre nós (e o Brasil, risos) , noticiaram nossa relação antes de a gente sequer se pronunciar. E tudo bem. Não tenho vergonha do meu amor. E é essa a mensagem que queremos passar. Não precisamos ter vergonha de amar. Quanto ao nosso relacionamento em si, no nosso íntimo, tudo aconteceu muito naturalmente. Acho que não tem um tempo certo para cada “passo” acontecer. Só é rápido demais quando uma das partes não está à vontade. Quando é um desejo das duas pessoas, porque não deixar o amor evoluir?", pergunta.

Sem medo de se expor



Publicidade

Vitória sempre falou super abertamente sobre seu amor por Marcella. Ela confessa que não teve medo de perder oportunidades de trabalho e nem de sofrer ataques de haters por expor seus sentimentos. "A partir do momento que o nosso namoro se tornou público, não vi nenhum motivo para esconder. Estou vivendo uma verdade, me apaixonei e me permiti viver algo que está me fazendo muito feliz. Acho que o mundo está evoluindo cada vez mais para aceitar que as pessoas possam amar quem elas quiserem, então não tive medo", frisa.

Segredos de beleza

Publicidade

A atriz, de 24 anos, esbanja beleza e boa forma nas redes sociais. Ela, então, revela seus segredinhos de beleza. "Não faço nada além daquele combo básico: tento me alimentar bem sem me privar do que eu gosto e tento não passar uma semana sem me exercitar. Se eu dissesse que malho 4 vezes na semana, não seria verdade. Gosto de cuidar da pele, uso alguns cremes e protetor solar no rosto sempre".

Mudança de visual

Publicidade

Loira desde o ano passado, Vitória conta que tem curtido seu visual. "Eu estou amando essa fase! Acho sempre bom mudar depois de passar um tempo com um visual para uma personagem. Eu mesma me surpreendi com o resultado. Por enquanto, eu sigo assim, mas, se tiver que mudar por algum trabalho, eu estou completamente disponível. sem dúvida a caracterização, corte e cor de cabelo nos ajudam muito na hora de criar um personagem novo".