Marco PigossiReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022 15:43

Rio - O ator Marco Pigossi, que completa 33 anos de vida nesta terça-feira, acordou com uma surpresa romântica do namorado, o cineasta Marco Calvani. Ele compartilhou uma foto em que aparece sem camisa na cama para mostrar que foi acordado com flores e doces pelo amado.

"Acordei 3.3", escreveu o ator na legenda da publicação. O clique fofo, claro, rendeu muitos elogios dos seguidores famosos e anônimos. "Um mundo de amor e possibilidades pra você", postou Fernanda Paes Leme. "Parabéns, que continue sempre voando! Você merece, meu amigo do coração", escreveu Isis Valverde. "Parabéns que Deus te abençoe sempre felicidades muita saúde e paz", desejou um fã.