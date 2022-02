Silvio Santos posa com parte da família nos Estados Unidos - reprodução do instagram

Silvio Santos posa com parte da família nos Estados Unidosreprodução do instagram

Publicado 01/02/2022 18:38 | Atualizado 01/02/2022 19:18

Rio - Silvio Santos, de 91 anos, curte as férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador esteve na igreja Lagoinha Orlando Church, na noite de segunda-feira, para assistir ao testemunho feito pela filha Patrícia Abravanel.

fotogaleria

Na ocasião, o dono do SBT chegou a subir ao palco para falar com as pessoas presentes. "Obrigado por terem vindo hoje a essa igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras, em muitas reuniões com o pastor André". A esposa de Fábio Faria brincou com a presença do pai no local. "É muita honra. É um milagre. Saibam que estamos vivendo um milagre hoje", disse ela. É que Silvio segue tradições do judaísmo.

Em um clique publicado pelo pastor Marcio Valadão, Silvio surgiu acompanhado da esposa, a escritora Iris Abravanel, das filhas Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel e o genro Alexandre Pato. Também estão na imagem: Marcio, Renata Valadão, André Valadão e Cassi Valadão. “Ontem, tivemos mais uma vez a oportunidade de tê-los pertinho e ver como são unidos e humildes, gente como a gente. Nenhuma riqueza, fama, dinheiro ou poder mudou o coração deles. Como a Pat disse ontem no seu testemunho, a riqueza verdadeira é Jesus na vida dela e a sua família”, afirmou o pastor.

Tiago Abravanel fala sobre relação com Silvio Santos no 'BBB 22'