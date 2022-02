Grazi Massafera - João Miguel Jr.

Grazi MassaferaJoão Miguel Jr.

Publicado 01/02/2022 15:26 | Atualizado 01/02/2022 15:26

Rio - Grazi Massafera, 39 anos, concedeu uma entrevista para o canal "Mina Bem-estar", comandado por Angélica no Youtube. A atriz abriu o jogo sobre a vida pós "BBB" e do título de cinderela que recebeu.

fotogaleria

"Quando eu vim do Big Brother, veio esse título junto e eu surfei nele, em uma época que era maneiro eu acreditar também naquilo. Fui em busca do príncipe encantado, só me ferrei. Não existe, mas a gente é humana, encontra parcerias", disse ela.

A atriz ainda falou sobre o impacto do machismo em sua vida e que atualmente procura estudar sobre o feminismo para ensinar para sua filha, Sofia, de oito anos, que é fruto do casamento com o ator Cauã Reymond.

"Quando tive uma menina, nada mais forte que ter uma menina, neste momento em que estou me descobrindo. Agora comecei a estudar sobre estrutura de feminismo, do racismo no nosso país. Isso veio para ajudar na educação dela e com isso me reeduco", disse ela.

"Desde que ela nasceu comecei a ressignificar valores do feminismo de quanto o machismo me influenciou. Fui sempre muito reprimida", completou Grazi.