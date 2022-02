Anitta participa do 'The Tonight Show', com Jimmy Fallon - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022 14:25 | Atualizado 01/02/2022 14:29

Rio - Focada no objetivo de expandir sua carreira internacional, Anitta retornou ao palco do "The Tonight Show", apresentado por Jimmy Fallon, nesta segunda-feira (31). Além de apresentar seu novo single 'Boys Don't Cry', a Poderosa se sentou, pela primeira vez, no icônico sofá dos entrevistados para conversar com o comediante em um dos talk shows mais conhecidos da televisão norte-americana.

Durante a entrevista, um assunto que despertou a curiosidade dos fãs de Anitta foi uma revelação sobre a vida amorosa da cantora. A artista entregou que "um de seus homens" é jogador de futebol americano e disputará o Super Bowl pelo time Cincinatti Bengals. Sem papas na língua, a empresária ainda garantiu que a equipe será a campeã da temporada e a explicação fez o público cair na gargalhada.

"Eu tenho certeza de que eles vão ganhar porque vou garantir que ele tenha uma ótima noite antes do jogo. Ele vai ter uma ótima noite e vai ganhar, pode apostar todo o seu dinheiro", disparou, em inglês.

Após a exibição da entrevista, não demorou muito para os fãs de Anitta encontrarem o atleta que conquistou a Poderosa. Vasculhando as redes sociais da cantora, internautas descobriram que Tyler Boyd é o único jogador dos Bengals que segue e é seguido pela artista no Instagram. A troca de curtidas e comentários na plataforma aumentou as suspeitas sobre o suposto affair.

Cantora se defendeu de críticas à sua postura

Esta foi a terceira vez que Anitta participou do programa de TV dos Estados Unidos, mas a cantora só havia feito apresentações musicais até então, sendo a última do single "Faking Love", em parceria com a rapper Saweetie. Antes da atração ir ao ar, a garota do Rio usou seus Stories do Instagram para adiantar ao público brasileiro qual seria a sua postura durante a entrevista com Fallon.

"No começo da minha carreira, eu sempre nas entrevistas e em qualquer programa que eu fui, eu trazia o meu lado mais extrovertido, engraçado, divertido, o que polemiza mais, o que fala mais besteira, que rende mais na internet, memes, coisas engraçadas e fúteis. Por que? Porque eu estava começando e isso trazia visibilidade para mim. Com o tempo, eu conseguia mostras outros lados meus, que é o vocês conhecem, de businesswomen [mulher de negócios, em inglês] e etc.", começou a artista.

Em seguida, Anitta já se defende de possíveis críticas ao lembrar que ainda está no início de sua jornada como "popstar global", como o próprio Jimmy Fallon a chamou. "A entrevista foi super engraçada, eu falei um monte de besteira. Sim, porque eu estou começando e esse é o tipo de coisa que rende e que traz engajamento, que faz as pessoas me chamarem de novo e de novo, porque são divertidas", explicou.

"Com o tempo, óbvio que eu vou conseguir ter espaço para falar das coisas mais sérias, do lado mais sério do Brasil e da minha carreira. Isso se chama estratégia, as coisas vêm com o tempo. Esperam de mim entretenimento e diversão. E é isso que eu vou entregar", declarou a cantora.

Internautas celebram conquista da Patroa



Com a apresentação de "Boys Don't Cry", a cantora marca sua estreia solo na televisão dos EUA e a conquista foi comemorada nas redes sociais. "É, Anitta… Não custa mesmo sonhar alto pra caramba, você sonhou e realizou", elogiou um perfil no Twitter. "Anitta, conta pra gente como é fazer história", escreveu outro internauta. "Você é a maior do mundo!", disparou um terceiro.

A artista chegou a ser citada pela revista Rolling Stone pela apresentação da faixa que representa uma mudança em sua sonoridade. Conhecida por sua estreia como funkeira e com várias faixas em ritmo de reggaeton, Anitta apostou em seu lado roqueira e emo no novo single de seu aguardado álbum "Girl From Rio". A faixa ainda contou com a produção de Max Martin, que já trabalhou em single de sucesso de artistas como Britney Spears, Ariana Grande e Taylor Swift.

Confira as reações:

