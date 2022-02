Rodrigo SantAnna e o marido, Junior - reprodução do instagram

Rodrigo SantAnna e o marido, Juniorreprodução do instagram

Publicado 01/02/2022 21:06

Rio - Rodrigo Sant'Anna usou o Instagram, nesta terça-feira, para parabenizar o marido, Junior Figueiredo, que completou 36 anos. O ator e humorista se declarou para o amado e publicou uma foto dos dois bem juntinhos.

fotogaleria

"Hoje ele faz aniversário, Junior Figueiredo. Meu marido, amigo, companheiro. Que o sol aqueça sua estrada, que a lua mantenha a luz acesa e que as estrelas sirvam de trilha para as melhores rotas. Mas se algum astro falhar, eu estarei aqui com uma lanterna pra te ajudar no caminho. Te amo", escreveu Rodrigo. "Obrigado meu amor!! Te amo!", respondeu Junior.

O casal completa três anos de casados neste mês.