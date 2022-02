Giovanna Ewbank posa de maiô e arranca suspiros dos internautas - reprodução do instagram

Giovanna Ewbank posa de maiô e arranca suspiros dos internautasreprodução do instagram

Publicado 02/02/2022 16:21

Rio - Giovanna Ewbank arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma sequência de fotos de maiô no Instagram, nesta quarta-feira. Com um modelo cavado, a atriz e apresentadora esbanjou sensualidade ao posar para os cliques. Em algumas imagens, o bumbum dela ficou em evidência.

"Cabelo de sal, pele de sol, alma do mar…é assim que eu me sinto em casa!", escreveu a esposa de Bruno Gagliasso. As fotos fazem parte de uma campanha de moda praia da marca de Gioh.

Amigos e fãs da mãe de Titi, Bless e Zyan elogiaram a beleza e boa forma dela. "Linda", comentou Rafa Kalimann. "Deusa desenhada", opinou um internauta. "Que sereia", destacou outro.